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Жильё с видом на море в Municipality of Sikinos, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни
Alopronia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 1 комната в Chora, Греция
Коттедж 1 комната
Chora, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается великол…

Параметры недвижимости в Municipality of Sikinos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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