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Жильё с видом на горы в Municipality of Sikinos, Греция

1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Chora, Греция
Коттедж 1 комната
Chora, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается великол…

Параметры недвижимости в Municipality of Sikinos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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