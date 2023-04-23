Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Municipality of Sifnos
  6. Коттеджи

Коттеджи в Municipality of Sifnos, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Kastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…

Параметры недвижимости в Municipality of Sifnos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти