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Жильё в Municipality of Sifnos, Греция

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Аполония, Греция
Дом 5 спален
Аполония, Греция
3 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Код недвижимости: 1448 - КУПИТЬ 5 спален, дом общей площадью 200 м ², 3 уровня Sifnos. Недви…
Коттедж 3 спальни в Kastro, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…

Параметры недвижимости в Municipality of Sifnos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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