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Коттеджи с видом на море в Municipality of Serifos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Галани, Греция
Коттедж 3 спальни
Галани, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…

Параметры недвижимости в Municipality of Serifos, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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