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Купить таунхаус с бассейном в Municipality of Saronikos, Греция

Anavissos Municipal Unit
8
Saronida Municipal Unit
3
Saronis
3
Анависос
2
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Анависос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…

Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

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