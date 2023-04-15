Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Saronikos
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус в Municipality of Saronikos, Греция

Anavissos Municipal Unit
8
Saronida Municipal Unit
3
Saronis
3
Анависос
2
Таунхаус В архив
Очистить
11 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 189,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
Таунхаус 4 спальнив Анависос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив Mavro Lithari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Mavro Lithari, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 472,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Saronis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Анависос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Анависос, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 2 спальнив lakka, Греция
Таунхаус 2 спальни
lakka, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 149,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 5 спаленв agios nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален
agios nikolaos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…

Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти