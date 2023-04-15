Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Saronikos

Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Saronikos, Греция

Anavissos Municipal Unit
65
Saronida Municipal Unit
25
Saronis
25
Анависос
18
61 объект найдено
Вилла 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Квартира 2 спальнив Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Вилла 3 спальнив Анависос, Греция
Вилла 3 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
Вилла 7 спаленв Анависос, Греция
Вилла 7 спален
Анависос, Греция
14 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 189,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
Коттедж 6 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Вилла 5 спаленв Анависос, Греция
Вилла 5 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
Квартира 2 спальнив Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 1 комнатав Анависос, Греция
Коттедж 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 505,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
Вилла 1 комнатав Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Вилла общей площадью 240 кв. м, с 3 спальнями , 2 санузлами, гостевые апартаменты с отдельны…
Коттедж 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 2 спальнив Mavro Lithari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Mavro Lithari, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 472,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Вилла 4 спальнив Saronis, Греция
Вилла 4 спальни
Saronis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 9 спаленв agios nikolaos, Греция
Вилла 9 спален
agios nikolaos, Греция
14 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 3 спальнив Saronis, Греция
Вилла 3 спальни
Saronis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 595,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 6 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 6 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Квартира 1 спальняв Saronis, Греция
Квартира 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…

Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти