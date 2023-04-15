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  5. Municipality of Saronikos

Купить недвижимость с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция

Anavissos Municipal Unit
65
Saronida Municipal Unit
25
Saronis
25
Анависос
18
54 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Коттедж 7 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Коттедж 5 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 5 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 3 спальнив Анависос, Греция
Вилла 3 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
Вилла 7 спаленв Анависос, Греция
Вилла 7 спален
Анависос, Греция
14 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
Коттедж 6 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Вилла 5 спаленв Анависос, Греция
Вилла 5 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
Квартира 2 спальнив Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
Коттедж 1 комнатав Анависос, Греция
Коттедж 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 505,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Таунхаус 2 спальнив Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
Коттедж 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 1 спальняв Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальнив Saronis, Греция
Вилла 4 спальни
Saronis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 9 спаленв agios nikolaos, Греция
Вилла 9 спален
agios nikolaos, Греция
14 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 3 спальнив Saronis, Греция
Вилла 3 спальни
Saronis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 595,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 355 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 6 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 6 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Квартира 1 спальняв Saronis, Греция
Квартира 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв agios nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня
agios nikolaos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 3 спальнив Анависос, Греция
Коттедж 3 спальни
Анависос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…

Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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