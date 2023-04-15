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Купить квартиру с видом на море в Municipality of Saronikos, Греция

Anavissos Municipal Unit
13
Saronida Municipal Unit
4
Saronis
4
Анависос
4
Квартира В архив
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11 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв Saronis, Греция
Квартира 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв agios nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня
agios nikolaos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 126 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 295,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальнив agios nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
agios nikolaos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 195,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Saronis, Греция
Квартира 2 спальни
Saronis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 141 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…

Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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