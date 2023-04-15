ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Saronikos
Квартиры
Купить квартиру с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Anavissos Municipal Unit
13
Saronida Municipal Unit
4
Saronis
4
Анависос
4
Квартира
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 1 спальня
agios nikolaos, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 126 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
-1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 295,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальни
agios nikolaos, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 195,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты