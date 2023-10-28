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Квартиры в Municipality of Salamina, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с bright, с Airy в Ampelakia, Греция
Квартира 3 спальни с балконом, с bright, с Airy
Ampelakia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Piraias: Perama - 117 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bathr…
€105,000

Параметры недвижимости в Municipality of Salamina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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