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Купить коттедж с видом на море в Municipality of Riza, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…

Параметры недвижимости в Municipality of Riza, Греция

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