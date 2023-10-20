ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Municipality of Riza
Квартиры
Квартиры в Municipality of Riza, Греция
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
триад, Греция
3
2
108 м²
Код недвижимости: HPS3928 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Терми Центре для € 240.000 . Это 108 кв. М…
€238,552
Рекомендовать
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
8
420 м²
3
Предлагаем роскошные виллы на острове Крит (две виллы достроены, остальные две виллы на стад…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Chaniotis, Греция
3
3
175 м²
Villa in a quiet location surrounded by nature, it is a 175 sq meter bungalow home one level…
€432,029
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
3
116 м²
-1
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 116 m2, 2 Уров…
€367,420
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
13
450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€774,561
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
1
280 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,19 млн
Рекомендовать
Шале 3 спальни
Lazarata, Греция
3
2
93 м²
1
Maisonette for sale in Sfakiotes, Lefkada of Lefkada Prefecture for 190.000€ (Listing No W41…
€177,634
2
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Spalni
Flogita, Греция
2
1
85 м²
The apartment is located in a popular summer resort named Flogita and has mainly residents o…
€134,185
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
3
189 м²
Код недвижимости: HPS3431 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Центре Chortiatis для € 320.000 . Это 189 к…
€319,038
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Polychrono, Греция
7
2
180 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€296,986
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Nea Roda, Греция
7
4
290 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€692,967
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agii Anargyri, Греция
6
3
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€544,474
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Municipality of Riza, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL