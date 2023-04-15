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Купить вилла с бассейном в Municipality of Rhodes, Греция

Родос
16
Ялиссос
2
Линдос
1
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7 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Критика, Греция
Вилла 4 спальни
Критика, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 365 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Вилла 6 спаленв Афанду, Греция
Вилла 6 спален
Афанду, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 7 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Rhodes, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Цоколь…
Вилла 4 спальнив Геннади, Греция
Вилла 4 спальни
Геннади, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 4 спальнив Фалираки, Греция
Вилла 4 спальни
Фалираки, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 1 комнатав Koskinou, Греция
Вилла 1 комната
Koskinou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…

Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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