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  5. Municipality of Rhodes

Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Rhodes, Греция

Родос
38
Ялиссос
6
Линдос
1
19 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Родос. Подвальный этаж состоит из одн…
Вилла 4 спальнив Критика, Греция
Вилла 4 спальни
Критика, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 365 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Вилла 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Коттедж 9 спаленв Критика, Греция
Коттедж 9 спален
Критика, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 2 спальны…
Вилла 5 спаленв Ялиссос, Греция
Вилла 5 спален
Ялиссос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 4 спальнив Пастида, Греция
Вилла 4 спальни
Пастида, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Коттедж 3 спальнив Фанес, Греция
Коттедж 3 спальни
Фанес, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
На стадии строительства. Цокольный этаж 120 кв.м предполагает одну или две квартиры с отдель…
Квартира 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Дуплекс распол…
Вилла 6 спаленв Афанду, Греция
Вилла 6 спален
Афанду, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 7 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Rhodes, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Цоколь…
Коттедж 2 спальнив Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни
Kiotari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
Вилла 4 спальнив Геннади, Греция
Вилла 4 спальни
Геннади, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 5 спаленв Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Родос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Вилла 4 спальнив Фалираки, Греция
Вилла 4 спальни
Фалираки, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 3 спальнив Калафос, Греция
Вилла 3 спальни
Калафос, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 770,000
Продается 3-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Вилла 1 комнатав Koskinou, Греция
Вилла 1 комната
Koskinou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…

Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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