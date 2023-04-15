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Купить коттедж в Municipality of Rhodes, Греция

Родос
19
Ялиссос
4
Коттедж В архив
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20 объектов найдено
Коттедж 9 спаленв Критика, Греция
Коттедж 9 спален
Критика, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 172 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
Коттедж 3 спальнив Фанес, Греция
Коттедж 3 спальни
Фанес, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
На стадии строительства. Цокольный этаж 120 кв.м предполагает одну или две квартиры с отдель…
Коттедж 3 спальнив Критика, Греция
Коттедж 3 спальни
Критика, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 1 спальняв Критика, Греция
Коттедж 1 спальня
Критика, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из од…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
Коттедж 5 спаленв Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
Коттедж 4 спальнив Ялиссос, Греция
Коттедж 4 спальни
Ялиссос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальнив Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни
Ялиссос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальнив Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни
Kiotari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 3 спальнив sgourou, Греция
Коттедж 3 спальни
sgourou, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 спаленв Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одног…
Коттедж 4 спальнив Кремасти, Греция
Коттедж 4 спальни
Кремасти, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 4 спальны…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…

Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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