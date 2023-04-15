Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Municipality of Rhodes
  6. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Municipality of Rhodes, Греция

Родос
1
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Дуплекс распол…

Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти