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  5. Municipality of Rhodes

Купить недвижимость в Municipality of Rhodes, Греция

Родос
38
Ялиссос
6
Линдос
1
40 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
4 ванных комнат 426 м²
€ 1,750,000
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
Вилла 4 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Родос. Подвальный этаж состоит из одн…
Вилла 4 спальнив Критика, Греция
Вилла 4 спальни
Критика, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 4-этажная вилла площадью 365 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Вилла 1 комнатав Критика, Греция
Вилла 1 комната
Критика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается вилла 558 кв.м в пригороде городка Ялисос. Вилла состоит из 2 этажей и подвала. По…
Вилла 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Коттедж 9 спаленв Критика, Греция
Коттедж 9 спален
Критика, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 3 спа…
Вилла 4 спальнив Пастида, Греция
Вилла 4 спальни
Пастида, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 172 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
Вилла 5 спаленв Ялиссос, Греция
Вилла 5 спален
Ялиссос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 4 спальнив Пастида, Греция
Вилла 4 спальни
Пастида, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
Коттедж 3 спальнив Фанес, Греция
Коттедж 3 спальни
Фанес, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
На стадии строительства. Цокольный этаж 120 кв.м предполагает одну или две квартиры с отдель…
Квартира 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Дуплекс распол…
Коттедж 3 спальнив Критика, Греция
Коттедж 3 спальни
Критика, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 1 спальняв Критика, Греция
Коттедж 1 спальня
Критика, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Rhodes, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из од…
Вилла 4 спальнив Ялиссос, Греция
Вилла 4 спальни
Ялиссос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
Вилла 4 спальнив Критика, Греция
Вилла 4 спальни
Критика, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 725 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 6 спаленв Афанду, Греция
Вилла 6 спален
Афанду, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Вилла 7 спаленв Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Rhodes, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Цоколь…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
Коттедж 5 спаленв Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален
Ялиссос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
Коттедж 4 спальнив Ялиссос, Греция
Коттедж 4 спальни
Ялиссос, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Таунхаус 1 комнатав Municipality of Rhodes, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
На продажу здание 500 кв.м на участке 2650 кв.м которое находится на стадии строительства. П…
Коттедж 2 спальнив Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни
Ялиссос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальнив Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни
Kiotari, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
Вилла 4 спальнив Геннади, Греция
Вилла 4 спальни
Геннади, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…

Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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