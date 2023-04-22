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Виллы с видом на горы в Пиргос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 спален в Границейка, Греция
Вилла 8 спален
Границейка, Греция
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …

Параметры недвижимости в Пиргос, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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