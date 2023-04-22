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Жильё с бассейном в Пиргос, Греция

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Пиргос, Греция
Вилла 4 спальни
Пиргос, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Пиргос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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