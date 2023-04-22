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Коттеджи с видом на горы в Пиргос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…

Параметры недвижимости в Пиргос, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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