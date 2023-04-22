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Жильё в Пиргос, Греция

14 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни
Пиргос, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 145,000
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios - Monastirio 93 Sq…
Вилла 4 спальни в Пиргос, Греция
Вилла 4 спальни
Пиргос, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Квартира 2 спальни в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 68,000
Продается квартира площадью 82 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 спальня в Лампети, Греция
Квартира 1 спальня
Лампети, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 52 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 1 спальня в Пиргос, Греция
Квартира 1 спальня
Пиргос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 1 спальня в Лампети, Греция
Квартира 1 спальня
Лампети, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 66,000
Продается квартира площадью 53 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
Квартира 2 спальни в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
Квартира 2 спальни в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 55,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальни в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни
Пиргос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Квартира 2 спальни в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни
Лампети, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Вилла 8 спален в Границейка, Греция
Вилла 8 спален
Границейка, Греция
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
Коттедж 1 комната в Ластейка, Греция
Коттедж 1 комната
Ластейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Котедж расположен в районе Агиос Иоаннис, муниципалитета города Пиргос. На большом участке п…
Коттедж 2 спальни в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни
Границейка, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 спальни в Като Кавури, Греция
Квартира 2 спальни
Като Кавури, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …

Параметры недвижимости в Пиргос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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