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Виллы в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Корони, Греция
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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