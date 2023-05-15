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  5. Municipality of Pylos and Nestoras

Жильё с бассейном в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Романос, Греция
Коттедж 5 спален
Романос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 494 м²
€ 1,300,000
Glyfada Golf area: independent maisonette 494sq.m. Luxurious construction, bright in excelle…
Коттедж 4 спальни в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
€ 1,400,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…

Параметры недвижимости в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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