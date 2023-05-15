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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Метони, Греция
Коттедж 5 спален
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…

Параметры недвижимости в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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