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Таунхаусы с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

Chortiatis Municipal Unit
41
Panorama Municipal Unit
18
Chortiatis
10
Filyro
6
Pylaia Municipal Unit
6
Asvestochori
5
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 500,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 395,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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