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Квартиры-студии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 106,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

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