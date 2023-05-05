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Квартиры с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

Pylaia Municipal Unit
65
Panorama Municipal Unit
31
Chortiatis Municipal Unit
21
Chortiatis
5
Asvestochori
4
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/1
€ 230,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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