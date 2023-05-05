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Квартиры с видом на море в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

Pylaia Municipal Unit
65
Panorama Municipal Unit
31
Chortiatis Municipal Unit
21
Chortiatis
5
Asvestochori
4
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Цена по запросу
Квартира 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 600,000
Квартира 2 спальни в Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 205,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/1
€ 620,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/1
€ 270,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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