Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Poros

Жильё в Municipality of Poros, Греция

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Agios Nektarios, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Nektarios, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из 2 спальных комн…

Параметры недвижимости в Municipality of Poros, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти