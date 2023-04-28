Дом 2 комнаты периферия Пелопоннес, Греция 2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 11027 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia за € 180.000. Это 120 кв. м. Дом…