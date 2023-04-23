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Виллы в Municipality of Penteli, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Penteli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается элитная вилла в северной части Аттики. Вилла состоит из 4-этажей и подвального пом…
Вилла 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…

Параметры недвижимости в Municipality of Penteli, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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