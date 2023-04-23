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Жильё с видом на море в Municipality of Penteli, Греция

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…

Параметры недвижимости в Municipality of Penteli, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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