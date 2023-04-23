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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Penteli, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…

Параметры недвижимости в Municipality of Penteli, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
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