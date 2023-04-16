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Купить таунхаус с видом на море в Патры, Греция

Municipal Unit of Paralia
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Municipal Unit of Patras
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Municipal Unit of Rio
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Platani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…

Параметры недвижимости в Патры, Греция

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