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Купить недвижимость с видом на море в Патры, Греция

Municipal Unit of Paralia
4
Municipal Unit of Rio
3
Municipal Unit of Patras
1
Municipal Unit of Vrachneika
1
5 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Таунхаус 3 спальнив Platani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Вилла 6 спаленв Platani, Греция
Вилла 6 спален
Platani, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…

Параметры недвижимости в Патры, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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