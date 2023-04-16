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Купить коттедж с видом на горы в Патры, Греция

Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Rio
1
Municipal Unit of Vrachneika
1
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …

Параметры недвижимости в Патры, Греция

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