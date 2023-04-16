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Купить коттедж в Патры, Греция

Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Rio
1
Municipal Unit of Vrachneika
1
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5 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Коттедж 2 спальнив Патры, Греция
Коттедж 2 спальни
Патры, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …

Параметры недвижимости в Патры, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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