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Квартиры с видом на горы в Патры, Греция

Municipal Unit of Patras
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни
Skioessa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
Квартира 3 спальни в Skioessa, Греция
Квартира 3 спальни
Skioessa, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 255,000
Продается квартира площадью 175 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмо…

Параметры недвижимости в Патры, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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