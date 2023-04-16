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Купить квартиру в Патры, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Патры, Греция
Квартира 3 комнаты
Патры, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и состоит из
Квартира 2 спальнив Патры, Греция
Квартира 2 спальни
Патры, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…

Параметры недвижимости в Патры, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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