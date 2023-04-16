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Купить недвижимость в Патры, Греция

Municipal Unit of Paralia
4
Municipal Unit of Rio
3
Municipal Unit of Patras
1
Municipal Unit of Vrachneika
1
11 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Патры, Греция
Квартира 3 комнаты
Патры, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и состоит из
Таунхаус 5 спаленв Патры, Греция
Таунхаус 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Таунхаус 3 спальнив romanos, Греция
Таунхаус 3 спальни
romanos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
Таунхаус 3 спальнив Platani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
Коттедж 2 спальнив Патры, Греция
Коттедж 2 спальни
Патры, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
Коттедж 5 спаленв Патры, Греция
Коттедж 5 спален
Патры, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Квартира 2 спальнив Патры, Греция
Квартира 2 спальни
Патры, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Вилла 6 спаленв Platani, Греция
Вилла 6 спален
Platani, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…

Параметры недвижимости в Патры, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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