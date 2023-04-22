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Коттеджи в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

Municipal Unit of Cholargos
3
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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1 ванных комнат 130 м²
€ 245,000
Kato Chalandri maisonette, 4th-5th floor penthouse, in good condition, corner and airy with …
Коттедж 4 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 795,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 4 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…

Параметры недвижимости в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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