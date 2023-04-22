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Квартиры с видом на горы в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

Municipal Unit of Cholargos
10
Municipal Unit of Papagou
2
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…

Параметры недвижимости в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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