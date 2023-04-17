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Купить недвижимость в Municipality of Pachia Ammos, Греция

5 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Пахия-Амос, Греция
Коттедж 3 спальни
Пахия-Амос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 119 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Pachia Ammos, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Pachia Ammos, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 4 спальнив Монастираки, Греция
Коттедж 4 спальни
Монастираки, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
Коттедж 3 спальнив Монастираки, Греция
Коттедж 3 спальни
Монастираки, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальнив Municipality of Pachia Ammos, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Pachia Ammos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …

Параметры недвижимости в Municipality of Pachia Ammos, Греция

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