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Жильё с видом на горы в Municipality of Oropos, Греция

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Капандритион, Греция
Вилла 4 спальни
Капандритион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…

Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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