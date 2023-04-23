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Коттеджи в Municipality of Oichalia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Василико, Греция
Коттедж 2 спальни
Василико, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в Municipality of Oichalia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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