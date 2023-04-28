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Жильё с видом на море в Municipality of Nisyros, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Emborios, Греция
Коттедж 2 спальни
Emborios, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…

Параметры недвижимости в Municipality of Nisyros, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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