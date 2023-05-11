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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

Pefka Municipal Unit
6
Pefka
3
Таунхаус В архив
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Таунхаус 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Таунхаус 3 спальни в Pefka, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000

Параметры недвижимости в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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