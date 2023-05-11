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  5. Municipality of Neapoli-Sykies

Жильё с бассейном в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

Agios Pavlos Municipal Unit
26
Neapoli Municipal Unit
17
Pefka Municipal Unit
11
Pefka
6
1 объект найдено
Вилла 8 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Вилла 8 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
€ 2,800,000

Параметры недвижимости в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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